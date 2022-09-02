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А. Квартальнов подписал контракт с «Адмиралом», сменив третий клуб за 2022 год

А. Квартальнов подписал контракт с «Адмиралом», сменив третий клуб за 2022 год
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Александр Квартальнов, сын тренера Дмитрия Квартальнова, подписал контракт с «Адмиралом», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что соглашение с клубом из Владивостока рассчитано сроком на один год и является двусторонним.

20-летний нападающий в третий раз в 2022 году сменил клуб. В прошедшем сезоне он выступал в системе «Ак Барса», где работал его отец. Квартальнов провёл восемь матчей за основу казанского клуба. Также в его активе 19 (8+11) очков в 42 играх за «Ирбис».

В мае 2022 года Квартальнов подписал контракт со «Спартаком», в августе стороны расторгли его по обоюдному согласию, после чего хоккеист проходил просмотр в «Куньлуне».

Сегодня, 2 сентября, «Адмирал» проведёт первый матч сезона Фонбет КХЛ, в гостях сыграв с «Куньлунем» (19:00 мск).

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