Крёстный отец Зарипов и Татарский дьявол Радулов в промо-ролике «Ак Барса»

Казанский «Ак Барс» выпустил промо-ролик под названием «Наше четвёртое дело», где хоккеисты клуба предстали в интересных образах.
«Ак Барс» начнёт сезон-2022/2023 матчем с московским «Динамо». Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» 3 сентября в 13:00 по мск.
В прошлом сезоне казанский клуб занял четвёртое место по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф «Ак Барс» уступил в первом раунде омскому «Авангарду» в шести матчах.
Казанский клуб является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. В это межсезонье команду пополнил ряд ведущих игроков страны. В их числе Вадим Шипачёв, Александр Радулов, Вячеслав Войнов. Главным тренером команды является Олег Валерьевич Знарок. Контракт с 59-летним специалистом подписан сроком на один год.
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