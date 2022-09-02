Крёстный отец Зарипов и Татарский дьявол Радулов в промо-ролике «Ак Барса»

Казанский «Ак Барс» выпустил промо-ролик под названием «Наше четвёртое дело», где хоккеисты клуба предстали в интересных образах.

«Ак Барс» начнёт сезон-2022/2023 матчем с московским «Динамо». Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» 3 сентября в 13:00 по мск.

В прошлом сезоне казанский клуб занял четвёртое место по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф «Ак Барс» уступил в первом раунде омскому «Авангарду» в шести матчах.

Казанский клуб является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. В это межсезонье команду пополнил ряд ведущих игроков страны. В их числе Вадим Шипачёв, Александр Радулов, Вячеслав Войнов. Главным тренером команды является Олег Валерьевич Знарок. Контракт с 59-летним специалистом подписан сроком на один год.