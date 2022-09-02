Гендиректор «Динамо-Минск»: пошли навстречу Альмквисту и отпустили его в «Трактор»

Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко рассказал, что у клуба была договорённость о продлении контракта со шведским хоккеистом Адамом Альмквистом.



«Конечно, мы хотели сохранить его в команде, и у нас была предварительная договоренность об этом. Мы видели его в составе. Но затем состоялся разговор с Адамом, после которого решили пойти ему навстречу. В итоге Альмквист стал игроком «Трактора», — цитирует Сушко официальный телеграм-канал «Динамо-Минск»



По итогам сезона-2021/2022 Адам Альмквист стал лучшим защитником-бомбардиром минской команды. За 41 игру в ргулярном чемпионате он набрал 26 (3+23) очков, добавив к ним два балла в трёх встречах плей-офф.

В прошлом сезоне «Динамо» Минск в первом раунде плей-офф уступило СКА в четырёх матчах.