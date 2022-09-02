«Металлург» подписал контракт с канадским защитником Кёрраном

Магнитогорский «Металлург» сообщил о подписании контракта с защитником Коди Кёрраном. Соглашение между клубом и 32-летним игроком рассчитано до конца сезона-2022/2023.



Кёрран начинал карьеру в команде «Калгари Кэнакс» из Юниорской хоккейной Лиги Альберты (AJHL). В сезоне-2009/2010 перешёл в «Спрюс Грув Сейнтс», с которым стал чемпионом AJHL. После этого Коди перебрался в команду университета Калгари, цвета которой защищал до 2015 года. Затем выступал за «Хартфорд Вулфпак» (AHL) и «Гринвилль Свомп Рэббитс» (ECHL), а в сезоне-2016/2017 – в команде «Эсбьорг Энерджи» из Дании, где стал чемпионом страны и лучшим бомбардиром и снайпером Лиги среди защитников.



Затем защитник переехал в чемпионат Норвегии, в «Сторхамар», где вновь стал чемпионом страны, выиграл награду MVP сезона и стал игроком года. Следующие два года выступал за шведский «Рёгле», а в 2020 году вернулся в США, в клуб «Сан Диего Гуллс» (AHL). Сезон-2021/2022 Кёрран завершал в «Провиденс Брюинз».



Отметим, что в 2020 году хоккеист подписывал контракт с омским «Авангардом», но так и не провёл за клуб ни одного матча, расторгнув соглашение.