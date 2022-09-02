Шведский защитник Альмквист подпишет однолетний контракт с «Трактором»

Как стало известно «Чемпионату», челябинский «Трактор» подпишет контракт с защитником Адамом Альмквистом.



Соглашение между клубом и 31-летним игроком будет заключено сроком на один сезон.



Ранее швед выступал за минское «Динамо». По итогам сезона-2021/2022 Альмквист стал лучшим защитником-бомбардиром минской команды. За 41 матч в регулярном чемпионате он набрал 26 (3+23) очков при показателе полезности "-2", добавив к ним два балла в трёх встречах плей-офф при полезности "-2".



Ранее хоккеист играл в КХЛ за «Северсталь» и «Адмирал». В общей сложности на его счету 157 матчей в КХЛ, в которых он набрал 62 (12+50) балла при общей полезности "-11".



«Трактор» проведёт свой первый матч в сезоне Фонбет КХЛ сегодня, 2 сентября, дома приняв «Северсталь» (17:00 мск).