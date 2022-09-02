Защитник «Амура» Ли пропустит от двух до четырёх недель из-за травмы

По сообщениям пресс-службы «Амура», защитник команды Кэмерон Ли пропустит от двух до четырёх недель из-за последствий столкновения с игроком ЦСКА в матче на Кубке мэра Москвы.
Напомним, 26 августа 2022 года хабаровский «Амур» встречался с московским ЦСКА в рамках Кубка мэра Москвы. Матч завершился победой столичного клуба со счётом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0).
В сезоне-2020/2021 защитник на правах аренды выступал в чемпионате Словакии за «Слован» из Братиславы – провёл 14 матчей и набрал 11 очков. Ли забросил две шайбы и отдал девять результативных передач.
Также он выступал за фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ – «Уилкс-Барре». В 92 встречах он отметился 34 баллами за результативность. Защитник забил три гола и отдал 31 передачу.
Сезон-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» начнёт 2 сентября матчем против московского «Спартака». Встреча пройдёт на арене «Мегаспорт» в 19:30 по мск.
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