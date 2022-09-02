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«Уравновешенный и стопроцентный». Есмантович оценил состав ЦСКА на сезон КХЛ

«Уравновешенный и стопроцентный». Есмантович оценил состав ЦСКА на сезон КХЛ
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Президент клуба ЦСКА Игорь Есмантович высказался о составе команды на сезон-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Московский клуб почти полностью сохранил прошлогодний состав.

«Селекционная работа не прекращается 24/7. Ребята должны понимать, что их мастерство зависит от отдачи на льду. Надо вспомнить прошлый год, когда мы «на флажке» взяли в команду [Владислава] Провольнева, [Виталия] Абрамова, [Даррена] Дица.

В данной ситуации состав у нас уравновешенный и стопроцентный, но как пойдет дальше — для этого есть регламент. Если будет нужно вместе с тренерским штабом вносить какие-то корректировки, будем их рассматривать и решать», — цитирует Есмантовича ТАСС.

ЦСКА в матче за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 6:2 (0:2, 5:0, 1:0).

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