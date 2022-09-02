«Уравновешенный и стопроцентный». Есмантович оценил состав ЦСКА на сезон КХЛ

Президент клуба ЦСКА Игорь Есмантович высказался о составе команды на сезон-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Московский клуб почти полностью сохранил прошлогодний состав.
«Селекционная работа не прекращается 24/7. Ребята должны понимать, что их мастерство зависит от отдачи на льду. Надо вспомнить прошлый год, когда мы «на флажке» взяли в команду [Владислава] Провольнева, [Виталия] Абрамова, [Даррена] Дица.
В данной ситуации состав у нас уравновешенный и стопроцентный, но как пойдет дальше — для этого есть регламент. Если будет нужно вместе с тренерским штабом вносить какие-то корректировки, будем их рассматривать и решать», — цитирует Есмантовича ТАСС.
ЦСКА в матче за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 6:2 (0:2, 5:0, 1:0).
- 2 сентября 2022
-
15:48
-
15:40
-
14:57
-
14:46
-
14:34
-
14:33
-
14:27
-
14:15
-
13:59
-
13:46
-
13:40
-
13:23
-
13:15
-
12:39
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:13
-
10:40
-
10:25
-
10:07
-
09:46
-
09:30
-
09:26
-
09:02
-
08:46
-
08:19
-
08:13
-
01:36
- 1 сентября 2022
-
23:02
-
22:51
-
22:31
-
22:26
-
22:20
-
22:14