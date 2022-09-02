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Юниорская сборная России обыграла в товарищеском матче команду Беларуси U18

Юниорская сборная России обыграла в товарищеском матче команду Беларуси U18
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Юниорская сборная России в товарищеском матче одержала победу над командой Беларуси со счётом 3:1. Встреча состоялась в Минске на стадионе «Чижовка-Арена».

В первом периоде соперники обменялись голами. Тимур Муханов открыл счёт в матче, после того, как партнёры по звену сохранили шайбу в зоне голкипера Никиты Лядника. Форвард белорусов Матвей Морщенок сравнял счёт на 19-й минуте в большинстве.

Вновь выйти вперёд россиянам удалось в дебюте второго игрового отрезка. Алексей Зайцев выиграл вбрасывание на Марио Паталаху, который нашёл пасом Егора Римашевского. Третья шайба сборной России была заброшена на 56-й минуте, её автором стал нападающий Максим Великов. Этот гол и стал заключительным в матче.

Вторая игра товарищеской серии пройдёт на «Чижовка-Арене» 3 сентября. Стартовое вбрасывание состоится в 13:00 по московскому времени.

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