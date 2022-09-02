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«Один из величайших». Легенда НХЛ Теорен Флёри рассказал, чему Овечкин научился у него

«Один из величайших». Легенда НХЛ Теорен Флёри рассказал, чему Овечкин научился у него
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Легендарный нападающий Национальной хоккейной лиги Теорен Флёри поделился мнением о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Кроме того, бывший хоккеист вспомнил встречу с форвардом «столичных» и рассказал, чему форвард научился у него.

«Он один из величайших хоккеистов, когда-либо игравших. У него есть невероятная возможность стать лучшим снайпером нашего времени.

Встреча? Я гляжу на него, а у него жёлтые шнурки и тонированный визор… Спрашиваю: «Откуда ты взял эту идею?» А он отвечает: «От вас». Он добавил: «Я был вашим большим поклонником. Я любил то, как вы играли…» Это было действительно круто, что я как-то вдохновил Овечкина», — приводит слова Флёри Washington Hockey Now.

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