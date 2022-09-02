Антон Бурдасов рассказал о проблемах с зарубежной экипировкой в «Тракторе»

Нападающий «Трактора» Антон Бурдасов ответил на вопрос о проблемах с экипировкой в команде. Ряд зарубежных компаний по производству хоккейной экипировки ушёл из России.

«У меня, слава богу, нет никаких проблем с клюшками, у других ребят в команде они есть, поэтому многие перешли на отечественные клюшки. Также СКА нужно поблагодарить, что заказали мне четыре пары коньков — на сезон хватит. На краги я сделал заказ в Канаде, и Андрей Кузьменко, когда ездил подписывать контракт с «Ванкувером», забрал их. Хорошо, что я подсуетился, сейчас уже долго ждать.



Были ли опасения, что хоккейная экипировка вообще пропадёт в России? Как она пропадёт? Всё равно привезут. Мы найдём выходы.



Давно ли играю отечественными клюшками? Да, с тех пор как Данис Зарипов организовал их производство. Мы вместе с ним тестировали их, выявляли «косяки». Сейчас вот мне прислали разные материалы и спрашивают отзывы», — приводит слова Бурдасова официальный сайт КХЛ.

Напомним, Зарипов в 2016 году основал компанию по производству клюшек «Заряд», которая находится в Набережных Челнах. Завод был открыт в августе 2016 года на территории ТОСЭР «Набережные Челны». Нападающему «Ак Барса» принадлежит 25% уставного капитала завода. В год «Заряд» выпускает около 40 тыс. клюшек.