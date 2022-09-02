Бурдасов — об отстранении России: мы вернёмся. Без российской команды неинтересно

Нападающий «Трактора» Антон Бурдасов поделился мыслями об отстранении российских хоккеистов от международных соревнований. Национальная сборная уже пропустила чемпионат мира — 2022, молодёжный ЧМ этого года, перенесённый с зимы на лето, а также женский ЧМ.
«Отстранение сборной России от международных турниров — не повод для депрессии? Спорт всегда был вне политики, и я не согласен с этим отстранением. Без нашей сборной скучно и неинтересно.
Следил ли за прошедшими без сборной России чемпионатами мира — взрослым и молодёжным? Даже не знаю, как там играли, ни одного матча не смотрел. Про молодёжный чемпионат мира только слышал, что там болельщики не ходили, а ещё видел отрывок из финала, где финны в овертайме не забили, а в ответной атаке канадцы забросили победную шайбу.
Есть ли надежда, что сборная России скоро вернётся на международную арену? Конечно, Россия вернётся. Без нашей команды неинтересно», — приводит слова Бурдасова официальный сайт КХЛ.
Напомним, по решению Международной федерации хоккея у России отобрали право проведения чемпионата мира и МЧМ в 2023 году. Кроме того, все сборные страны не смогут принять участия в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ в 2023 году.
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