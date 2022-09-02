Новая арена «Авангарда» передана в эксплуатацию

Новый стадион «Авангарда» «G-Drive Арена», которая строится в Омске, передана в эксплуатацию, сообщается в телеграм-канале арены.
«1 сентября по плану объект «G-Drive Арена» был передан в эксплуатацию. Идёт тестирование и наладка всех систем», — говорится в сообщении.
Напомним, открытие «G-Drive Арена» в Омске запланировано на октябрь, из-за чего ряд матчей старта сезона «Авангарду» придётся провести на выезде. С 2018 года «ястребы» играли домашние матчи в Балашихе, поскольку «Арена-Омск» находилась в аварийном состоянии.
Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартовал вчера, 1 сентября, матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Крупную победу одержали московские армейцы, забросившие шесть шайб в ворота «Магнитки». «Сталевары» смогли ответить только двумя голами.
«Авангард» проведёт первый матч завтра, 3 сентября, в Балашихе с «Витязем».
- 2 сентября 2022
-
19:58
-
19:29
-
19:09
-
18:46
-
18:10
-
17:42
-
17:13
-
16:58
-
16:27
-
16:19
-
15:57
-
15:48
-
15:40
-
14:57
-
14:46
-
14:34
-
14:33
-
14:27
-
14:15
-
13:59
-
13:46
-
13:40
-
13:23
-
13:15
-
12:39
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:13
-
10:40
-
10:25
-
10:07
-
09:46
-
09:30
-
09:26