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Новая арена «Авангарда» передана в эксплуатацию

Новая арена «Авангарда» передана в эксплуатацию
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Новый стадион «Авангарда» «G-Drive Арена», которая строится в Омске, передана в эксплуатацию, сообщается в телеграм-канале арены.

«1 сентября по плану объект «G-Drive Арена» был передан в эксплуатацию. Идёт тестирование и наладка всех систем», — говорится в сообщении.

Напомним, открытие «G-Drive Арена» в Омске запланировано на октябрь, из-за чего ряд матчей старта сезона «Авангарду» придётся провести на выезде. С 2018 года «ястребы» играли домашние матчи в Балашихе, поскольку «Арена-Омск» находилась в аварийном состоянии.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартовал вчера, 1 сентября, матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Крупную победу одержали московские армейцы, забросившие шесть шайб в ворота «Магнитки». «Сталевары» смогли ответить только двумя голами.

«Авангард» проведёт первый матч завтра, 3 сентября, в Балашихе с «Витязем».

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