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Дубль Андронова не помог «Локомотиву» избежать поражения в матче с «Автомобилистом»

Дубль Андронова не помог «Локомотиву» избежать поражения в матче с «Автомобилистом»
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2022, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Андронов (Тесанов, Ильенко) – 08:56 (5x5)   1:1 Мэйсек (Ли, Валк) – 14:47 (5x5)   2:1 Обидин (Мэйсек) – 26:39 (4x5)   3:1 Романцев (Гуркин) – 36:53 (5x5)   3:2 Андронов (Шалунов, Сергеев) – 45:07 (5x4)   4:2 Голышев (Валк, Эберт) – 59:59 (5x4)

На девятой минуте Сергей Андронов вывел ярославцев вперёд. На 15-й минуте Брукс Мэйсек сравнял счёт. На 27-й минуте Андрей Обидин в меньшинстве вывел екатеринбургскую команду вперёд. На 37-й минуте Данил Романцев с передачи Ефима Гуркина в третий раз поразил ворота Ивана Бочарова. На 46-й минуте Сергей Андронов оформил дубль. Точку во встрече на последней минуте поставил Анатолий Голышев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Челябинске сыграет с «Трактором». «Автомобилист» примет «Северсталь». Оба матча состоятся 4 сентября.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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