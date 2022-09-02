Дубль Андронова не помог «Локомотиву» избежать поражения в матче с «Автомобилистом»

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).
На девятой минуте Сергей Андронов вывел ярославцев вперёд. На 15-й минуте Брукс Мэйсек сравнял счёт. На 27-й минуте Андрей Обидин в меньшинстве вывел екатеринбургскую команду вперёд. На 37-й минуте Данил Романцев с передачи Ефима Гуркина в третий раз поразил ворота Ивана Бочарова. На 46-й минуте Сергей Андронов оформил дубль. Точку во встрече на последней минуте поставил Анатолий Голышев.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Челябинске сыграет с «Трактором». «Автомобилист» примет «Северсталь». Оба матча состоятся 4 сентября.
- 2 сентября 2022
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