«Иностранные клубы не делали погоду». Быков об уходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об уходе нескольких иностранных клубов, а также ряда легионеров из Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Специалист не видит в этом особой проблемы.
«Внутри лиги уход иностранных клубов не должен сказаться, потому что у нас очень сильные наши команды. Не скажу, что иностранные коллективы делали погоду. Да, они привносили что-то новое: стиль, элементы, которыми тоже можно было пользоваться. У любого соперника можно чему-то поучиться. Но я считаю, что наш российский хоккей находится на достаточно хорошем уровне, у нас классные специалисты и ребята. Поэтому не думаю, что уровень хоккея упадёт. Во много конкуренция, которая сейчас будет среди клубов, будет давать нужную динамику в развитии.
Может ли кто-то из иностранных команд вернуться в следующем сезоне? Время покажет. Сейчас мы не можем предполагать. Надеяться можно, тем более что в мире все равно всё меняется. Сегодня — одна ситуация, завтра — другая. Возможно, появятся какие-то кандидаты, которые захотят участвовать в нашем чемпионате», — приводит слова Быкова Metaratings.
Напомним, в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги не примут участие финский «Йокерит» и рижское «Динамо». Из 22 клубов будет лишь три иностранные: белорусское «Динамо», казахстанский «Барыс» и китайский «Куньлунь». В составах команд КХЛ числится чуть больше 150 легионеров.
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