«Со мной бежит к воротам». Панин считает Яромира Ягра самым неудобным соперником в КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин ответил на вопрос, против кого из четверых лучших бомбардиров в истории КХЛ ему было играть неудобнее всего. В список входят Сергей Мозякин, Александр Радулов, Вадим Шипачёв и Данис Зарипов.
«А я назову Яромира Ягра. Против него было сложнее всего. Я даже помню такой момент. Вбрасывание, Ягр устремляется к шайбе, а я стою рядом с ним. Он подбирает шайбу, уже впереди меня, я цепляюсь — так делали по старым правилам — и понимаю, что он меня везёт за собой. С шайбой, со мной бежит к воротам. Конечно, судья свистнул удаление, но я почувствовал, что Ягр достаточно мощный парень. А все, кого вы назвали, великолепные мастера. Со всеми было непросто. Кто-то не даёт даже возможности вступить в борьбу и сразу сделает острый пас. Радулов, наоборот, хорошо ведёт борьбу в углах, это его стихия. Каждый хорош, но если говорить о мощи, то это Ягр», — приводит слова Панина «РИА Новости Спорт».
- 2 сентября 2022
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