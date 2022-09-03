Валиевой подарили гладиатора, чирлидерши отмечали новый сезон. Фото победы «Спартака»

2 сентября в Москве на льду арены «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 «Спартак» одержал победу над «Амуром». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Амур» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Нападающий «Спартака» Илья Талалуев принёс победу москвичам во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» на 57-й минуте. Его гол выдался курьёзным из-за грубой ошибки защитника хабаровчан Руслана Педана.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Спартак» примет «Сибирь». Оба матча состоятся 4 сентября.