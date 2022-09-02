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Кожевников: Всероссийская хоккейная лига — название лучше, чем Высшая

Кожевников: Всероссийская хоккейная лига — название лучше, чем Высшая
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поддержал решение о переименовании Высшей хоккейной лиги во Всероссийскую хоккейную лигу.

«Абсолютно правильное решение. Раньше Высшей лигой назывался чемпионат СССР, в котором играли главные команды страны. После распада Союза стало появляться много разных лиг — Межнациональная, Профессиональная, Суперлига… А Высшая лига, по сути, не была высшей. «Всероссийская» ей больше подходит, даже если вернутся Казахстан, Китай и Узбекистан, все равно она будет всероссийской», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Напомним, сегодня, 2 сентября, Высшая хоккейная лига объявила, что теперь будет иметь иное название. Теперь ВХЛ будет расшифровываться как Всероссийская хоккейная лига.

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