Ан. Емелин о переименовании Высшей лиги: название «Всероссийская» для неё более подходящее
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Известный хоккейный тренер Анатолий Емелин высказал своё мнение относительно переименования лиги из Высшей во Всероссийскую.
«Думаю, название «Всероссийская» для лиги более подходящее. Высшая — это некая градация, когда есть переход из одной лиги в другую, как в футболе. А название «Всероссийская» говорит о том, что эта лига профессиональная и самодостаточная. Могу сказать, что интерес к лиге ничуть не меньше, чем к КХЛ. Хоккей в глубинках очень любят», — сказал Емелин «Чемпионату».
Напомним, сегодня, 2 сентября, Высшая хоккейная лига объявила о смене названия. Теперь ВХЛ будет расшифровываться как Всероссийская хоккейная лига. Завтра, 3 сентября 2022 года, начнётся новый сезон ВХЛ, 13-й по счёту.
Новость по теме«В добрый путь!» Высшая хоккейная лига объявила о смене названия
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