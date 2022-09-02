Ан. Емелин о переименовании Высшей лиги: название «Всероссийская» для неё более подходящее

Известный хоккейный тренер Анатолий Емелин высказал своё мнение относительно переименования лиги из Высшей во Всероссийскую.

«Думаю, название «Всероссийская» для лиги более подходящее. Высшая — это некая градация, когда есть переход из одной лиги в другую, как в футболе. А название «Всероссийская» говорит о том, что эта лига профессиональная и самодостаточная. Могу сказать, что интерес к лиге ничуть не меньше, чем к КХЛ. Хоккей в глубинках очень любят», — сказал Емелин «Чемпионату».

Напомним, сегодня, 2 сентября, Высшая хоккейная лига объявила о смене названия. Теперь ВХЛ будет расшифровываться как Всероссийская хоккейная лига. Завтра, 3 сентября 2022 года, начнётся новый сезон ВХЛ, 13-й по счёту.