Генменеджер «Ванкувера»: Миллер останется ключевой фигурой команды на долгие годы

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Джей Ти Миллером.



«Джей Ти Миллер — игрок, который может делать разницу, и мы очень рады, что он подписал долгосрочный контракт с «Кэнакс». Его результативность в прошлом сезоне говорит сама за себя, а его стремление к соперничеству обеспечивает стандарты, на которые могут равняться наши игроки. Он останется ключевой фигурой этой команды на долгие годы», — цитирует Альвина официальный сайт «Ванкувера».



С 29-летним хоккеистом заключён семилетний контракт на общую сумму в $ 56 млн ($ 8 млн за сезон), который начнёт действовать с сезона-2023/2024. Миллер выступает за «Ванкувер» с 2019 года.

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