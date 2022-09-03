Овечкин проведёт символическое вбрасывание перед матчем московского «Динамо» и «Ак Барса»

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проведёт символическое вбрасывание перед матчем регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом», сообщает пресс-служба бело-голубых.



Матч состоится сегодня, 3 сентября, на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». Начало — в 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



36-летний Овечкин является воспитанником «Динамо». Он выступал за клуб с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/2013. На счету Овечкина 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф нападающий провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов. В КХЛ Овечкин принял участие в 31 встрече, забросив 19 шайб и отдав 21 голевую передачу.