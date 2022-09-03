Журналист NHL.сom: потолок Шестёркина через три года кажется безграничным

Журналист официального сайта НХЛ Майк Зейсбергер прокомментировал игру российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.
«Одно дело – выиграть «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ, другое дело – сделать это в третьем сезоне в 26 лет, когда вы только вступаете в свой расцвет. Это именно то, что Шестёркин сделал в прошлом сезоне с «Рейнджерс». Цифры в значительной степени говорят об истории. Он лидировал по коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков. Он стал третьим по количеству шат-аутов и шестым по победам.
Процент отражённых бросков (93,5%) стал третьим результатом за всё время среди вратарей, сыгравших не менее 50 игр в сезоне (Тим Томас, «Бостон Брюинз», 93,8% в сезоне-2010/2011; Доминик Гашек, «Баффало Сэйбрз», 93,7%, 1998/1999).
Учтите, что он добился всего этого, оправдывая ожидания любимца фанатов «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста. Если Шестёркин так хорош в начале своей карьеры в НХЛ, то его потолок через три года кажется безграничным», — цитирует Зейсбергера официальный сайт НХЛ.
- 3 сентября 2022
-
10:51
-
10:16
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:34
-
08:30
-
08:24
-
03:13
-
01:49
-
00:08
- 2 сентября 2022
-
23:58
-
23:50
-
23:45
-
23:37
-
23:17
-
22:45
-
22:18
-
22:07
-
21:52
-
21:42
-
21:22
-
21:21
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:37
-
20:32
-
20:21
-
20:08
-
19:58
-
19:29
-
19:09
-
18:46