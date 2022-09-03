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Журналист NHL.сom: потолок Шестёркина через три года кажется безграничным

Журналист NHL.сom: потолок Шестёркина через три года кажется безграничным
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Журналист официального сайта НХЛ Майк Зейсбергер прокомментировал игру российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Одно дело – выиграть «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ, другое дело – сделать это в третьем сезоне в 26 лет, когда вы только вступаете в свой расцвет. Это именно то, что Шестёркин сделал в прошлом сезоне с «Рейнджерс». Цифры в значительной степени говорят об истории. Он лидировал по коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков. Он стал третьим по количеству шат-аутов и шестым по победам.

Процент отражённых бросков (93,5%) стал третьим результатом за всё время среди вратарей, сыгравших не менее 50 игр в сезоне (Тим Томас, «Бостон Брюинз», 93,8% в сезоне-2010/2011; Доминик Гашек, «Баффало Сэйбрз», 93,7%, 1998/1999).

Учтите, что он добился всего этого, оправдывая ожидания любимца фанатов «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста. Если Шестёркин так хорош в начале своей карьеры в НХЛ, то его потолок через три года кажется безграничным», — цитирует Зейсбергера официальный сайт НХЛ.

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