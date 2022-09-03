Воробьёв сообщил, когда канадский защитник Кёрран присоединится к «Металлургу»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал подписание контракта с канадским защитником Коди Кёрраном. Клуб заключил однолетнее соглашение с 32-летним хоккеистом.
«Хороший защитник, в две стороны может играть. Может сыграть много минут, будет нам полезен как в большинстве, так и в равных составах. Рассчитываем, что он нам поможет. Летом мы искали центра, сейчас взяли Мишу Фисенко, поэтому думаем, что команду усилит хороший защитник.
Когда Кёрран присоединится к команде? Это не так всё просто. Хотим, чтобы он присоединился к нам как можно быстрее, но две-три недели это займёт», – приводит слова Воробьёва телеграм-канал «Металлурга».
«Магнитка» в следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ сыграет с «Торпедо» (3 сентября, 18:00 мск).
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