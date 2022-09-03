«Амирчик работает». «Салават» показал видео с Амировым с тренировки клуба
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Пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева» показала видео с форвардом Родионом Амировым с тренировки клуба.
«Амирчик работает», — сообщается на странице клуба во «ВКонтакте». Видео можно посмотреть по ссылке.
Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 20-летнего форварда. Амиров прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. Форвард выступает в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто Мэйпл Лифс». На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».
Сегодня, 3 сентября, «Салават Юлаев» сыграет со СКА в рамках регулярного сезона КХЛ. Начало матча в Санкт-Петербурге — в 17:00 мск.
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