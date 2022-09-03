Стали известны составы московского «Динамо» и «Ак Барса» на 1-й матч команд в сезоне КХЛ
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Стали известны составы московского «Динамо» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги.
Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», начало — в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Динамо»:
Коновалов (Волков);
Готовец — Малышев, Джиошвили — Каблуков — Муранов;
Миронов — Волков А., Уил — Ефремов — Лилья;
Мартынов — Бойков, Игумнов — О'Делл — Рашевский;
Новиков — Тринеев, Никонов — Кодола — Михайлов.
«Ак Барс»:
Билялов (Мифтахов);
Токранов — Войнов, Кагарлицкий — Шипачёв — Радулов;
Хенкель — Хафизуллин, Галиев — Семёнов — Тарасов;
Лямкин — Адамчук, Панюков — Галимов — Глухов;
Евсеев, Дыняк — Сафонов — Воронков.
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