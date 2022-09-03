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Стали известны составы московского «Динамо» и «Ак Барса» на 1-й матч команд в сезоне КХЛ

Стали известны составы московского «Динамо» и «Ак Барса» на 1-й матч команд в сезоне КХЛ
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Стали известны составы московского «Динамо» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», начало — в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Динамо»:

Коновалов (Волков);

Готовец — Малышев, Джиошвили — Каблуков — Муранов;
Миронов — Волков А., Уил — Ефремов — Лилья;
Мартынов — Бойков, Игумнов — О'Делл — Рашевский;
Новиков — Тринеев, Никонов — Кодола — Михайлов.

«Ак Барс»:

Билялов (Мифтахов);

Токранов — Войнов, Кагарлицкий — Шипачёв — Радулов;
Хенкель — Хафизуллин, Галиев — Семёнов — Тарасов;
Лямкин — Адамчук, Панюков — Галимов — Глухов;
Евсеев, Дыняк — Сафонов — Воронков.

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