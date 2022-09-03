Стали известны составы московского «Динамо» и «Ак Барса» на 1-й матч команд в сезоне КХЛ

Стали известны составы московского «Динамо» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги.



Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», начало — в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Динамо»:



Коновалов (Волков);



Готовец — Малышев, Джиошвили — Каблуков — Муранов;

Миронов — Волков А., Уил — Ефремов — Лилья;

Мартынов — Бойков, Игумнов — О'Делл — Рашевский;

Новиков — Тринеев, Никонов — Кодола — Михайлов.



«Ак Барс»:



Билялов (Мифтахов);



Токранов — Войнов, Кагарлицкий — Шипачёв — Радулов;

Хенкель — Хафизуллин, Галиев — Семёнов — Тарасов;

Лямкин — Адамчук, Панюков — Галимов — Глухов;

Евсеев, Дыняк — Сафонов — Воронков.