«Через 3 сезона он не будет хуже. 31 год — не возраст». Журналист NHL.com — о Василевском

Заместитель главного редактора NHL.com Адам Кимельман поделился мнением о голкипере «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском.



«Василевский — лучший вратарь НХЛ сейчас, в свои 28 лет. Трудно представить, что через три года, когда ему будет 31 год, он начнёт играть хуже. Он был опорой команды «Лайтнинг», которая три сезона подряд доходила до финала Кубка Стэнли. Гибкость и атлетизм Василевского отличают его от других вратарей, его технические навыки превосходны, ему не придётся полагаться на чисто физические способности, когда он станет старше.



31 год для вратаря — не возраст. Доминику Гашеку был 31 год, когда начался сезон-1996/1997 и он выиграл «Везину» и «Харт Трофи», Мартин Бродо выиграл «Везину» в возрасте 31 года в сезоне-2003/2004, а Патрик Руа был лучшим в НХЛ с 38 победами в возрасте 31 года в сезоне-1996/1997», — цитирует Кимельмана официальный сайт НХЛ.

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