Знарок — о сухом поражении: хотели в пустые забить, красиво сыграть. Не вышло
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (0:2).
«Не получилось забить. Создавали моменты. Хотели в пустые забить. Красиво сыграть. Не получилось. Мы неправильно играли. Не получилось подержать шайбу. Может, силёнок уже не хватало», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Отметим, что в прошедшей встрече казанцы нанесли 24 броска по воротам Ильи Коновалова.
В следующем матче регулярного чемпионата «Ак Барс» также сыграет в Москве: на стадионе «ЦСКА-Арена» с ЦСКА. Встреча состоится в понедельник, 5 сентября, стартовое вбрасывание — в 19:00 по московскому времени.
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