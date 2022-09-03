Знарок — о сухом поражении: хотели в пустые забить, красиво сыграть. Не вышло

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (0:2).



«Не получилось забить. Создавали моменты. Хотели в пустые забить. Красиво сыграть. Не получилось. Мы неправильно играли. Не получилось подержать шайбу. Может, силёнок уже не хватало», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.



Отметим, что в прошедшей встрече казанцы нанесли 24 броска по воротам Ильи Коновалова.



В следующем матче регулярного чемпионата «Ак Барс» также сыграет в Москве: на стадионе «ЦСКА-Арена» с ЦСКА. Встреча состоится в понедельник, 5 сентября, стартовое вбрасывание — в 19:00 по московскому времени.