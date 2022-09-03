После победы над «Ак Барсом» Алексей Кудашов рассказал о законе хоккея

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:0).
«Хочу поздравить всех, и нас в том числе, с началом чемпионата. Сегодня был последний день открытия. Наконец-то всё началось. По игре – быстрая, интересная, искромётная, с обилием моментов. Наверное, всё.
За счёт чего обыграли «Ак Барс», который считался фаворитом? Здесь по-разному можно смотреть на все вещи. Хорошо, что с такими командами можно сыграть в начале сезона. Это такой закон, потому что мастеровитая команда потом набирает обороты. Но, вы знаете, меня и вчера спрашивали о том, что мы можем противопоставить «Ак Барсу». Я сказал – самоотверженность, самоотдачу, работоспособность. Сегодня всё это было», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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