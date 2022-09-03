Кудашов: про «Ак Барс» мы практически ничего не говорили. «Динамо» говорило о себе

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (2:0) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Насколько важен был «сухарь» для Коновалова? Думаю, что важен. Здесь много составляющих. Новая команда, нужно ей помочь, да и команда ему помогла. Он давно не играл в лиге. Соперник. Свои болельщики. Тут очень много нюансов. Конечно, это было важно.



Во время гола не было пересменки, просто играют разные сочетания. Всё зависит от того, было ли большинство или меньшинство, игра в зоне, игра в атаке. Много нюансов, и от этого зависит характеристика того или иного игрока, который выходит на лёд. В эпизоде с голом, если не ошибаюсь, было сочетание Тринеев – Игумнов – Никонов. Оно не так много сегодня играло, тем не менее выходило и играло.



Нет, мы уже не находимся в поиске звеньев. За предсезонку мы проверили много разных сочетаний и посмотрели, кто и зачем играет в разных ситуациях. Как настраивал команду на звёздного соперника? Я вам честно скажу – мы про «Ак Барс» практически ничего не говорили. Мы говорили о своей игре в первую очередь и прошли её детально. Да, мы знали сильные и слабые стороны соперника и сделали какие-то акценты, но говорили о своей игре», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.