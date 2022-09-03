Овечкин вышел на лёд с сыном, Знарок гипнотизировал судью. Лучшие фото победы «Динамо»

3 сентября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 «Динамо» одержало победу над «Ак Барсом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Алексея Кудашова.

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл символическое вбрасывание перед началом матча.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В следующем матче регулярки «Динамо» примет дома нижнекамский «Нефтехимик» (5 сентября, начало — в 19:30 по московскому времени). «Ак Барс» снова сыграет в Москве — теперь с ЦСКА (5 сентября, стартовое вбрасывание — в 19:00 мск).