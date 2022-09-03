Кудашов: в КХЛ будет как в НХЛ. Большие серии побед и поражений. Чудес не бывает

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» (2:0).

«Сыграли сегодня очень дисциплинированно? Вы знаете, я сейчас сижу и даже задумался. Мы сыграли всего одну игру, и впереди 67 матчей, а мы разговариваем, как будто что-то такое произошло и уже конец сезона. Одна игра, начало сезона. Всё ещё так не определено, что даже обсуждать нечего.



Да, сегодня сыграли отлично, держали себя в руках, терпели, где надо. Но давайте сыграем хотя бы 10–15 матчей, а сейчас с таким большим количеством игр очень часто бывает так, что команда может начать сезон с 10 побед подряд, и потом не попасть в плей-офф, как это бывает в НХЛ. И наоборот – можно плестись-плестись, а потом с первого места зайти в плей-офф. У нас будет то же самое – будут большие серии побед и поражений. Кто-то хорошо начнёт и плохо закончит. Чудес не бывает, и в НХЛ это показано их примерами длинных сезонов», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.