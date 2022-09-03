«Витязь» вырвал победу у «Авангарда», дважды отыгравшись по ходу матча

Только что в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором подольский «Витязь» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).
На 21-й минуте Наиль Якупов вывел омичей вперёд, забив с передач Кристиана Яроша и Рида Буше, на 23-й Иван Зинченко сравнял счёт, отличившись после пасов Александра Яремчука и Алексея Волгина. На 38-й минуте Арсений Грицюк вновь вывел омичей вперёд. Ему ассистировали Антон Белов и Семён Чистяков.
На 46-й Кирилл Рассказов вновь сделал счёт равным после паса Никиты Гончарова, а за 10 секунд до конца матча Роман Абросимов принёс «Витязю» победу.
Напомним, в прошлом сезоне арена в Балашихе была домашней для омичей. С этого сезона они будут выступать в родном Омске на «G-Drive Арене».
- 3 сентября 2022
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