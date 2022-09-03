Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» вырвал победу у «Авангарда», дважды отыгравшись по ходу матча

«Витязь» вырвал победу у «Авангарда», дважды отыгравшись по ходу матча
Комментарии

Только что в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором подольский «Витязь» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

На 21-й минуте Наиль Якупов вывел омичей вперёд, забив с передач Кристиана Яроша и Рида Буше, на 23-й Иван Зинченко сравнял счёт, отличившись после пасов Александра Яремчука и Алексея Волгина. На 38-й минуте Арсений Грицюк вновь вывел омичей вперёд. Ему ассистировали Антон Белов и Семён Чистяков.

На 46-й Кирилл Рассказов вновь сделал счёт равным после паса Никиты Гончарова, а за 10 секунд до конца матча Роман Абросимов принёс «Витязю» победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2022, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Ярош, Буше) – 20:11 (5x4)   1:1 Зинченко (Яремчук, Волгин) – 22:53 (5x5)   1:2 Грицюк (Белов, Чистяков) – 37:48 (5x5)   2:2 Рассказов (Гончаров) – 45:13 (5x5)   3:2 Абросимов – 59:50 (5x5)

Напомним, в прошлом сезоне арена в Балашихе была домашней для омичей. С этого сезона они будут выступать в родном Омске на «G-Drive Арене».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022