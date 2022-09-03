«И что? Что мне надо было ещё сказать?» Шипачёв резко отреагировал на вопрос о ЦСКА

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв ответил на вопрос о предстоящем матче с ЦСКА. Армейцы забросили серебряным призёрам Кубка Гагарина шесть шайб.



«И что? Какие ещё вопросы есть? Что мне надо было ещё сказать?» — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.



Напомним, в Кубке Открытия московский ЦСКА обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 6:2. Сегодня, 3 сентября, в матче Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» всухую уступил московскому «Динамо» – 0:2. Эта встреча стала первой официальной для Шипачёва в составе казанцев.

Отметим, следующий матч «Ак Барс» проведёт с московским ЦСКА 5 сентября. Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск.