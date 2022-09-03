«Слово «безвольно» не подходит». Кагарлицкий — об игре первого звена «Ак Барса» с «Динамо»
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий высказался о провальной игре первого звена казанцев в матче с московским «Динамо».
«Работаем, стараемся. Сыгранность не пропадёт. Просто что-то сегодня пошло не так. Тренерский штаб объяснит, сами с ребятами поговорим. Никто сегодня не хотел проигрывать. «Безвольно» не подходит… В конце штурм хоть какой-то должен быть. Опять не получается. Плохо сыграли.
Вратаря сняли только в самой концовке? Появился момент – тренерский штаб снял вратаря. До этого не было момента снять», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Напомним, в матче Фонбет Чемпионата КХЛ казанцы уступили московскому «Динамо» со счётом 0:2. В следующей встрече «Ак Барс» сыграет с ЦСКА 5 сентября.
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