Малышев: тренерский штаб готовил к тому, что «Динамо» сильнее «Ак Барса». Так и оказалось

Защитник московского «Динамо» Антон Малышев поделился мнением о победе над казанским «Ак Барсом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:0).

«Перед матчем «Ак Барс» был очевидным фаворитом и в нас не очень-то верили даже собственные болельщики? Мы особо не думали об этом, тренерский штаб нас морально и психологически готовил к тому, что мы сильнее. И, как видите – так и оказалось. За счёт командных действий каждого игрока, кто выходил на лёд и бился, мы смогли победить их.

У нас не было особого разбора действий Кагарлицкого и Шипачёва. В целом говорили, что у них мастеровитая команда и что надо ждать абсолютно непредвиденных действий от них. При этом не стоит переживать, потому что они такие же люди, и так же ошибаются, и мы можем их обыграть.

Я отлично блокировал броски их лидеров? Ну вообще это одно из моих сильных качеств. Считаю, что с помощью этого и ведения силовой борьбы я могу приносить своей команде пользу. Очень рад, что сегодня всё получилось и мы одержали победу.

Насколько сложно было играть с такой командой после фактически пропущенного сезона на уровне КХЛ? У нас была очень активная предсезонка, за счёт которой я смог войти в тонус и почувствовать себя нужным коллективу. Не могу сказать, что как-то себя некомфортно себя ощущал, мандража у меня не было.

Конечно, на первых порах в «Динамо» знал только Илью и Павла (Коновалова и Кудрявцева. – Прим. «Чемпионата»). Но в течение какого-то определённого времени познакомился с остальными ребятами. Это классные мужики, с которыми приятно находиться каждый день как на льду, так и вне льда», – сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.