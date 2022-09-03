Кагарлицкий высказался об игре с Радуловым и Шипачёвым после сухого поражения
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал игру с форвардами Александром Радуловым и Вадимом Шипачёвым в одном звене.
«Игра с Радуловым? Хорошие ребята — и Саша, и Вадик (Шипачёв. — Прим. «Чемпионата»). Вы же знаете, что всегда хорошо играть с ребятами таким послужным списком. Профессионалы ребята. Но будем улучшать.
От кого пасов получаю больше? Игра игре рознь. От Славы Войнова», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Напомним, в первом матче Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» уступил московскому «Динамо» со счётом 0:2. В следующей встрече казанцы сыграют с действующим победителем Кубка Гагарина — ЦСКА. Игра состоится в Москве 5 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск.
Новость по темеШипачёв рассказал об игре в одном звене с Радуловым
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