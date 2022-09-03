Коновалов — о «сухаре» с «Ак Барсом»: дебют мечты? Да почему? «Динамо» выполнило задачу

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов прокомментировал сухую победу над казанским «Ак Барсом» в первом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Это был дебют мечты? Да нет, почему? Да, конечно, приятно сыграть на ноль и одержать победу в первой игре, почувствовать уверенность. Но не было прям задачи отыграть на ноль, просто готовился к каждому броску. На льду не смотришь на то, кто играет против тебя. Главное – кто за тебя играет! Мы готовились к этой игре, и я к ней готовился. Была задача победить – мы её выполнили.
Да, ребята сегодня молодцы, они очень много бросков заблокировали, сражались, бились, была видна самоотдача. Большое спасибо ребятам, это их «сухарь» и наша командная победа. Ванька Игумнов – молодец, он парень с головой, всегда смотрит, куда бросать, и в этой ситуации он взял ответственность на себя и забросил шайбу», – сказал Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 3 сентября 2022
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