Жена Овечкина танцевала перед Александром после второго гола «Динамо» «Ак Барсу»

Сегодня, 3 сентября, в Москве на «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» московское «Динамо» принимало казанский «Ак Барс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:0). После второго гола динамовцев Анастасия Шубская, жена Александра Овечкина, станцевала перед форвардом «Вашингтон Кэпиталз».



Напомним, второй гол динамовцы забили в пустые ворота, а автором шайбы стал Иван Муранов. Также в этом матче отличился Иван Игумнов.

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В следующем матче регулярки «Динамо» примет дома нижнекамский «Нефтехимик» (5 сентября, начало — в 19:30 по московскому времени). «Ак Барс» снова сыграет в Москве — теперь с ЦСКА (5 сентября, стартовое вбрасывание — в 19:00 мск).