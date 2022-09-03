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Жена Овечкина танцевала перед Александром после второго гола «Динамо» «Ак Барсу»

Жена Овечкина танцевала перед Александром после второго гола «Динамо» «Ак Барсу»
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Сегодня, 3 сентября, в Москве на «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» московское «Динамо» принимало казанский «Ак Барс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:0). После второго гола динамовцев Анастасия Шубская, жена Александра Овечкина, станцевала перед форвардом «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, второй гол динамовцы забили в пустые ворота, а автором шайбы стал Иван Муранов. Также в этом матче отличился Иван Игумнов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярки «Динамо» примет дома нижнекамский «Нефтехимик» (5 сентября, начало — в 19:30 по московскому времени). «Ак Барс» снова сыграет в Москве — теперь с ЦСКА (5 сентября, стартовое вбрасывание — в 19:00 мск).

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