Три новичка СКА организовали первый гол команды в сезоне-2022/2023

В эти минуты в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором петербургский СКА принимает уфимский «Салават Юлаев». На момент написания новости идёт девятая минута матча, армейцы ведут в счёте 1:0.



Первую шайбу СКА в новом сезоне забросил новичок команды нападающий Артём Фёдоров. Ассистировали ему также два новичка команды – форварды Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин.



Отметим, что этот гол был забит, когда петербуржцы играли в большинстве в формате 5х3.

В следующем матче СКА сыграет с нур-султанским «Барысом» 5 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Салават Юлаев» же проведёт следующую встречу также 5 сентября — в Москве сыграет с подольским «Витязем». Начало матча запланировано на 19:00.