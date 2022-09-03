Три новичка СКА организовали первый гол команды в сезоне-2022/2023
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В эти минуты в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором петербургский СКА принимает уфимский «Салават Юлаев». На момент написания новости идёт девятая минута матча, армейцы ведут в счёте 1:0.
Первую шайбу СКА в новом сезоне забросил новичок команды нападающий Артём Фёдоров. Ассистировали ему также два новичка команды – форварды Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин.
Отметим, что этот гол был забит, когда петербуржцы играли в большинстве в формате 5х3.
В следующем матче СКА сыграет с нур-султанским «Барысом» 5 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск.
«Салават Юлаев» же проведёт следующую встречу также 5 сентября — в Москве сыграет с подольским «Витязем». Начало матча запланировано на 19:00.
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