Хмелевски не реализовал буллит в матче со СКА

В эти минуты в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором петербургский СКА принимает уфимский «Салават Юлаев». На момент написания новости идёт перерыв после первого периода, армейцы ведут в счёте 1:0.



В конце первого периода уфимцы поймали петербуржцев на контратаке, а форвард Александр Кадейкин убежал один в ноль с голкипером, после чего армейцы нарушили правила и получили буллит в свои ворота.



Исполнял штрафной бросок Александр Хмелевски, но он не смог переиграть Дмитрия Николаева.

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В следующем матче СКА сыграет с нур-султанским «Барысом» 5 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск.



«Салават Юлаев» же проведёт следующую встречу также 5 сентября — в Москве сыграет с подольским «Витязем». Начало матча запланировано на 19:00.