Бардаков и Хмелевски подрались во время матча СКА — «Салават Юлаев»

В эти минуты в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором петербургский СКА принимает уфимский «Салават Юлаев». На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, армейцы ведут в счёте 1:0 (1:0, 0:0).



На 35-й минуте нападающий СКА Захар Бардаков и форвард «Металлурга» Александр Хмелевски устроили драку, в которой победу одержал хоккеист СКА. Бардаков быстро уложил соперника на лёд, оставшись при этом на ногах.

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Отметим, ранее Хмелевски не реализовал буллит в первом периоде. С его броском справился голкипер СКА Дмитрий Николаев.



«Салават Юлаев» же проведёт следующую встречу также 5 сентября — в Москве сыграет с подольским «Витязем». Начало матча запланировано на 19:00.