Козлов — о поражении от СКА: есть над чем работать, хорошо, что это начало сезона

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением об игре с петербургским СКА (2:3, ОТ).

«Хороший матч, было нервозное начало. Чувствовалось, ребята нервничали, из-за этого были ошибки в нашей зоне, поэтому получили ненужные удаления в первом периоде. Вторая половина игры – начали приходить в себя, больше контролировали шайбу, создавали моменты. Соперник тоже создавал моменты, Кареев держал нас в игре. Ребята молодцы, сравняли счёт в конце матча.

У нас было много большинства, но было много брака в передачах, немного скованно действовали в большинстве. Ну и СКА очень хорошо оборонялся.

Момент Кадейкина, который перед голом Шмелёва оттёр рукой Хуснутдинова? На тренировке Александр это исполняет. Кадейкин – хороший игрок, Шмелёв тоже хорошо забил, вся пятёрка хорошо сыграла этот отрезок. Саня – габаритный нападающий, и он умело пользуется своими габаритами.

Долго думали о том, кто будет в воротах, знали, что Ежов много времени провёл в СКА, но в итоге решили поставить Кареева. Панин не играл, потому что у него дисквалификация с прошлого сезона. Коледов и Тимкин остались дома, потому что приболели.

Знали, что СКА в меньшинстве хорошо контратакует. Ребята справлялись с давлением первого матча, из-за этого был брак в передачах и контроле шайбы.

Конечно, всегда хотелось бы играть лучше. Знал, что первая игра, тем более при полных трибунах в Питере – это всегда давление. Доволен, что команда преодолела это давление и вытащила матч в конце, сравняла счёт.

Хо-Сэнг вышел в третьем звене, он несколько матчей играл с Алалыкиным и Башкировым, они показывали целостный хоккей. Сейчас у нас три боевых тройки, которые могут создавать моменты, контролировать шайбу. Но и четвёртое звено провело хороший матч.

Мы сегодня проиграли по вбрасываниям, очень важный аспект. Есть над чем работать, хорошо, что это начало сезона», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.