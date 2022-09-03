Жафяров — о словах Баширова: все они были сказаны уже после подписания, а не до

Нападающий СКА Дамир Жафяров поделился мнением о победе над «Салаватом Юлаевым», а также отреагировал на слова генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова, который заявил о том, что клуб отказался от хоккеиста.

«Хорошая боевая игра, первая эмоциональная. Пришлось дотянуть до овертайма, но самое главное – выиграли. Есть над чем работать, будем двигаться дальше.

Как-то случайно получилось, что оказался один в чужой зоне в овертайме. Никиша выкинул шайбу, я сориентировался, что надо бежать вперёд, так получилось, что там никого не было. Это наигранная ситуация.

Игра перед полными трибунами даёт уверенность. Атмосфера супервеликолепная, суперэмоции. Думаю, четыре домашние игры зарядят нас на следующие матчи.

«Салават» отказался от меня, потому что не видел во мне игрока, который способен тащить команду? Все эти слова были сказаны уже после подписания, а не до. Не могу после этого комментировать и говорить что-то плохое. Все переговоры вёл мой агент. Там, где я сейчас – это мой выбор и моей семьи, я ни о чём не жалею.

Николаев сыграл уверенно весь матч, два гола получились сумбурными, винить его точно не в чем. Он давал нам поддержку и заряд, это всё вылилось в победу», – передаёт слова Жафярова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.