Хо-Сэнг: в Питере было лучше, чем на всех аренах НХЛ, где я был

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг подвёл итоги матча с петербургским СКА, а также поделился мнением о хоккейной арене в Санкт-Петербурге.

«Важно, что мы не сдавались. При счёте 0:2 всё выглядело не очень, но мы проявили характер, показали кураж, которые помогли вернуться в игру. К сожалению, не смогли завершить начатое, но мы играли с сильным соперником. Попробуем обыграть их в следующий раз.

Было ли в НХЛ что-то похоже на церемонию открытия сезона перед матчем в Петербурге? Я не на всех аренах в НХЛ играл, только на 20. Но здесь было лучше, чем на всех аренах НХЛ, где я был. Трибуны потрясающие, Петербург должен гордиться своими болельщиками, их энергией и выступлением чирлидерш. Это было хорошо. Организаторы таких мероприятий заслуживают много уважения, они вкладывают в них много труда», – передаёт слова Хо-Сэнга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.