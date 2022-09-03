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Хо-Сэнг: мои ошибки? Вы слишком негативны, неинтересно отвечать на ваш вопрос

Хо-Сэнг: мои ошибки? Вы слишком негативны, неинтересно отвечать на ваш вопрос
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг отреагировал на критику в свой адрес.

«Мы – профессионалы, хотим выигрывать в каждом матче. Не победил, значит, не выполнил свою работу. И неважно, что разница в одну шайбу. Мы довольны, что совершили камбэк, но недовольны, что проиграли. Уверен, каждый в команде понимает, что мог сыграть лучше, каждый может расстроиться.

Мои ошибки? Вы слишком негативны, все допускают ошибки. Я стараюсь создавать. Вы могли бы поговорить о хороших вещах, которые я сегодня делал. Мне неинтересно отвечать на ваш вопрос», – передаёт слова Хо-Сэнга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, уфимцы отыгрались с 0:2 в матче со СКА, но потерпели поражение в овертайме.

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