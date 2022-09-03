Хмелевски — о первом матче в КХЛ: конечно, не забуду такой дебют

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски поделился мнением о дебюте в КХЛ в матче с петербургским СКА, где хоккеист отметился голом (2:3, ОТ).

«У нас было много моментов, самое главное, что мы боролись до конца. Не получилось выиграть, но из этой игры можно вынести много позитива.

Конечно, я такой дебют не забуду. Я такой игрок – играю, и что будет, то будет. Конечно, хотелось буллит забить, но иногда не идёт. Самое главное, что я играл до конца. Что касается драки, то мне не понравилось, что соперник ударил Науменкова. Я хотел ему помочь, потом кто-то схватил меня сзади, и оттуда всё пошло.

Точно не знаю, чего не хватило в большинстве. Надо больше бросать, поумнее. Я пару раз бросил с хорошего угла, мог решать. Иногда не идёт, нужно бросать ещё, хотя бы три-четыре броска за большинство сделать, чтобы забить.

Есть позитивные и негативные моменты в этом матче, но игра закончилась. Конечно, хотели выиграть, но хорошо, что взяли одно очко. Уже думаем о «Витязе».

Вбрасывания? Знаю, что проиграл первые пять вбрасываний, но следующие пять – выиграл. Средний процент, могло быть и лучше. Будем работать над этим, не только над вбрасываниями. Нравится, что можно в зоне нападения выбрать, где проводить вбрасывания», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.