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Вудкрофт: матч с «Барысом» будет хорошим уроком: надо ровно играть все 60 минут

Вудкрофт: матч с «Барысом» будет хорошим уроком: надо ровно играть все 60 минут
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Барысом» в серии буллитов (4:3, Б).

«Хороший результат для нас. Колосов играл потрясающе: в серии бросков выручил и дал возможность, чтобы победить, а также сделал несколько важных сейвов. В целом начали матч хорошо, не давали сопернику возможность контролировать игру. А Соколов забросил шайбу. В первом перерыве сказал, что надо прибавить в плане реализации. В начале второго периода забросили. И дальше как будто подумали, что матч закончен. В завершающие 10 минут третьего периода команда показала хорошую игру. Сравняли счёт.

Этот матч будет хорошим уроком: надо ровно играть все 60 минут. Рад победе. Ждём следующий матч», – цитирует Вудкрофта официальный телеграм-канал минского клуба.

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