Вудкрофт: матч с «Барысом» будет хорошим уроком: надо ровно играть все 60 минут

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Барысом» в серии буллитов (4:3, Б).
«Хороший результат для нас. Колосов играл потрясающе: в серии бросков выручил и дал возможность, чтобы победить, а также сделал несколько важных сейвов. В целом начали матч хорошо, не давали сопернику возможность контролировать игру. А Соколов забросил шайбу. В первом перерыве сказал, что надо прибавить в плане реализации. В начале второго периода забросили. И дальше как будто подумали, что матч закончен. В завершающие 10 минут третьего периода команда показала хорошую игру. Сравняли счёт.
Этот матч будет хорошим уроком: надо ровно играть все 60 минут. Рад победе. Ждём следующий матч», – цитирует Вудкрофта официальный телеграм-канал минского клуба.
- 3 сентября 2022
-
21:49
-
21:37
-
21:21
-
20:56
-
20:55
-
20:53
-
20:50
-
20:33
-
20:28
-
20:27
-
20:19
-
20:10
-
20:07
-
19:54
-
19:35
-
19:28
-
19:23
-
19:14
-
19:12
-
18:47
-
18:34
-
18:27
-
17:55
-
17:24
-
17:16
-
16:56
-
16:53
-
16:51
-
16:49
-
16:48
-
16:46
-
16:44
-
16:42
-
16:40
-
16:38