Определились финалисты чемпионата мира по хоккею среди женщин — 2022
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Только что в Хернинге (Дания) на «КВИК Хоккей-Арене» завершился второй полуфинальный матч, в котором встречались сборные Канады и Швейцарии. Канадки одержали победу со счётом 8:1 и вышли в финал, где сыграют со сборной США.
Ранее американская команда обыграла в полуфинале сборную Чехии со счётом 10:1.
Канадки и американки уже встречались на этом турнире 30 августа. Тогда сборная США переиграла соперниц со счётом 5:2, причём после первого периода Канада вела с преимуществом в две шайбы.
В матче Канада – Швейцария в составе канадок отличились Кристин О’Нилл, Джесси Элдридж, Брианна Дженнер, Сара Филье, Мари-Филип Пулен (дубль), Сара Нурс и Эмили Кларк. У швейцарок единственный гол на счету Лары Кристен.
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