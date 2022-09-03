Баширов отреагировал на то, что СКА повторил концепцию «Салавата Юлаева» «Всё или ничего»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал поражение от петербургского СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.



«Обидное поражение. Завладели инициативой в овертайме. Возможно, из-за этого сыграли немного самоуверенно в концовке. Нарвались на контратаку. Конечно, это всё от большого желания забить гол до окончания дополнительного времени и победить. Ребята отыгрались с 0:2. Большие молодцы. При полных трибунах в Санкт-Петербурге это было сделать не просто.

Не получается в большинстве? Соглашусь, пока не совсем получается. Команда работает над этим компонентом. Много новых игроков, необходимо время. Главное, что есть исполнители. Надеемся, много времени для решения проблем не потребуется.

СКА повторил концепцию «Салавата Юлаева» 2019 года под названием «Всё или ничего»? У них давно уже всё есть. Возможно, ничего тоже хотят забрать», – цитирует Баширова официальный телеграм-канал «Салавата».