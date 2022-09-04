Евгений Свечников подписал контракт с «Сан-Хосе Шаркс»

Российский нападающий Евгений Свечников подписал контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщил его хоккейный агент Дэн Мильштейн в своём «Твиттере».

Соглашение рассчитано сроком на один год с заработной платой в размере $ 750 тыс.

В прошлом сезоне Свечников выступал в составе клуба НХЛ «Виннипег Джетс», где за 72 игры набрал 19 очков. Забил семь голов и отдал 12 результативных передач при 38 штрафных минутах и показателе полезности "-4".

За карьеру в НХЛ нападающий провёл 113 матчей, в которых набрал 31 очко (12+19). Так же на счету Свечникова 186 матчей в АХЛ и 101 (39+62) набранных очков.

В НХЛ нападающий выступал за клубы «Детройт Ред Уингз» и «Виннипег Джетс». Напомним, Евгений является старшим братом хоккеиста НХЛ Андрея Свечникова.