Светлов: Хмелевски удивил тем, что вчистую проиграл «на точке» – 20-летнему Хуснутдинову

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением об игре СКА – «Салават Юлаев».
«Отмечу стыковые матчи между лидерами Западной и Восточной конференций. Многое сказано о Кубке открытия между ЦСКА и «Магниткой», но чуть в тени остались и другие встречи – например, СКА – «Салават Юлаев» и «Динамо» – «Ак Барс». Обе завершились победами представителей Запада.
По качеству игры и соперничества выделялась встреча в Санкт-Петербурге. И СКА, и Уфа понравились – молодые, бегущие, атакующие команды. Заметно, что много внимания они уделяют быстрому выходу в нападение.
В «Салавате» внимательно следил за легионерами – Хмелевски и Хо-Сэнгом, которые получили противоречивую прессу в межсезонье. Какого-то цельного впечатления от их игры опять не сложилось. Например, Хмелевски в концовке третьего периода с «пятачка» сравнял счет, но, как представитель североамериканской школы, удивил тем, что вчистую проиграл «на точке» – 20-летнему Хуснутдинову. 14 поражений на 19 вбрасываниях – угнетающий показатель, особенно для заокеанского легионера.
Вообще в Уфе интересная, бегущая молодёжь. А вот легионерам ещё предстоит доказывать, что они способны продолжить традиции Умарка и Хартикайнена.
В прошлом сезоне отмечал для себя, что молодые центры СКА – Воробьев, Бардаков, Моисеев, Хуснутдинов – не стабильны на вбрасываниях, «точку» в основном закрывали финны – Кемппайнен и Комаров. В частности в плей-офф это было проблемой.
Но в матче с Уфой молодые армейцы приятно удивили – выиграли 36 вбрасываний из 56. Тот же Хуснутдинов просто доминировал – забрал 10 вбрасываний из 16! И это мы говорим о компоненте, который у российской школы долгие годы был проблемным.
В современном хоккее всё начинается с вбрасывания. Каждая выигранная «точка» – это плюс одна атака. Получается, СКА получил во вчерашнем матче фору в 16 атак – для профессионального хоккея это очень большой гандикап.
С такими показателями у Уфы было мало шансов. Если бы не Кадейкин, который в последние годы – лучший из россиян в этом компоненте, «Салават» не дотянул бы до овертайма», – цитирует Светлова Russia-Hockey.
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